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الشرطة النرويجية تعثر على ما يعتقد أنها جثة سيدة مفقودة في انهيار أرضي منذ ديسمبر الماضي

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الشرطة النرويجية تعثر على ما يعتقد أنها جثة سيدة مفقودة في انهيار أرضي منذ ديسمبر الماضي الشرطة النرويجية تعثر على ما يعتقد أنها جثة سيدة مفقودة في انهيار أرضي منذ ديسمبر الماضي

مصراوي Masrawy

01:43 م الإثنين 22 مارس 2021

ستوكهولم - (د ب ا):

قالت الشرطة النرويجية اليوم الاثنين إنها عثرت على جثة يعتقد أنه تعود لأخر شخص كان مفقودا في موقع انهيار أرضي ضرب جنوب النرويج في أواخر ديسمبر الماضي.

وكان عشرة أشخاص قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في 30 ديسمبر الماضي في منطقة اسك بشمال أوسلو.

وكانت الضحية الوحيدة التي لم يتم العثور عليها هى سيدة 49 عاما. ولم يتم بعد تحديد هوية الجثة ولكن جرى إبلاغ أقرب أقارب السيدة.

وواجهت عمليات البحث صعوبات تتمثل في الطقس البارد والأرض غير المستقرة بما في ذلك الطمى وكميات كبيرة من الركام.

وقد جرى في بداية الأمر إجلاء ألف شخص من موقع الانهيار للحفاظ على سلامتهم.

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