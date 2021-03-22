أخبار عاجلة

ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "عارضة جازان" تحارب "كورونا" في الجهات الحكومية ومساكن العمالة

Print
جولات ميدانية مكثفة وحرص كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية

شاهد..

تواصل الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان جولاتها الميدانية على عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة ومساكن العمالة للتطعيم ضد وسط تطبيق الإجراءات الاحترزاية المعمول بها .

جاء ذلك بمتابعة من المحافظ الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وبإشراف من المشرف على مراكز العارضة سلمان معيني ومشرف مكافحة العدوى مفرح العبدلي ومشرف المختبرات أحمد العبدلي وطبيب الفرقه الدكتور رايق.

وكانت توجيهات قد صدرت من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ومتابعة نائبه بتفعيل حملة التطعيم ضد فايروس كورونا (كوفيد-19) بمقر الإمارة وكافة المحافظات والمراكز التابعة بها.

يشار إلى أن مستشفى العارضة العام كان قد دشن مركز تطعيم لقاحات كورونا، وأوضح مدير المستشفى الأخصائي عادل بن أحمد حريصي، أن مركز لقاحات كورنا بالمحافظة بدأ استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

ويعتبر مستشفى العارضة العام من ضمن المراكز بالمنطقة التي تستقبل فيها المواطنين والمقيمين لأخذ تطعيم لقاحات كورونا .

شاهد..

شاهد..

شاهد..

وزارة الصحة محافظة العارضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

إصابة مدرب البوسنة بفيروس كورونا

إصابة مدرب البوسنة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 وفاة

مصر تستطيع - باحثون من جامعة مانشستر: فقدان السمع وطنين الأذن والدوار قد يأتي مع فيروس كورونا

مصر تستطيع - باحثون من جامعة مانشستر: فقدان السمع وطنين الأذن والدوار قد يأتي مع فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية