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مخالفات كورونا.. إغلاق "سوق شعبي" لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية شمال الطائف

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ضمن جهود الأمانة ببلدياتها الفرعية في متابعة التزام كل المحال التجارية بالاشتراطات

مخالفات كورونا.. إغلاق

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بالتعاون مع مندوب عن الصحة، سوقاً شعبياً؛ لعدم تقيده والتزامه بالاشتراطات الاحترازية، وكذلك لعدم وجود حُراس أمن بالسوق يُطبقون تلك التعليمات، ويُتابعونها مع مرتادي السوق.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة ببلدياتها الفرعية والمرتبطة في متابعة التزام كل المحال التجارية بالاشتراطات الاحترازية للحد من تفشي .

مخالفات كورونا.. إغلاق

مخالفات كورونا.. إغلاق

مخالفات كورونا.. إغلاق

أمانة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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