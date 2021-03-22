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تأجيل دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في7 مواد لـ 16 مايو

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تأجيل دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في7 مواد لـ 16 مايو تأجيل دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في7 مواد لـ 16 مايو

مصراوي Masrawy

01:25 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، تأجيل نظر قضية إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية، لجلسة 16 مايو المقبل.

وطلبت المحكمة من جامعة القاهرة تقديم بيان رسمي بعدد درجات الرأفة التي حصلت عليها الطالبة الكويتية لإنجاحها وعددها 28 درجة وبيان رسمي بالطلاب الراسبين والذين دخلوا دور سبتمبر في ذات السنة الدراسية ودرجات الرأفة التي حصلوا عليها.

واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتيهما، والطالبة "قماشة سعد ياسين العازمي".

ذكرت الدعوى أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في ، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.

وتابعت الدعوى، أنه فوجئ الطاعن بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة الكويتية امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية.

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