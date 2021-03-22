تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" لـ12 إبريل

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، في اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة يناير2011، لجلسة 12 إبريل، لتنفيذ باقي طلبات المحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهمًا والإعدام شنقًا لمحمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.

وكشفت وقائع القضية، اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على أحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، فضلًا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.