أخبار عاجلة

ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أسترازينكا: لقاحنا فعال بنسبة 80 % لكبار السن ولا يسبب تجلطات دموية

Print
أسترازينكا: لقاحنا فعال بنسبة 80 % لكبار السن ولا يسبب تجلطات دموية أسترازينكا: لقاحنا فعال بنسبة 80 % لكبار السن ولا يسبب تجلطات دموية

مصراوي Masrawy

01:20 م الإثنين 22 مارس 2021

لندن - (أ ش أ):

أكدت شركة "أسترازينكا" البريطانية السويدية أن اللقاح الذي طورته ضد (كوفيد - 19) فعال بنسبة 80 % في الوقاية من المرض لدى كبار السن ولا يزيد من خطر الإصابة بتجلطات دموية.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته "فرانس24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الاثنين/ - أنه بعد التجارب الأمريكية للمرحلة الثالثة، ثبت أن فاعلية اللقاح كانت 79 % في الوقاية من أعراض (كوفيد-19) بين عموم السكان، وفعال بنسبة 100 % في الوقاية من الأمراض الشديدة وداخل المستشفيات.

وأضاف البيان أن 32 ألفًا و449 شخصًا شاركوا في تجارب المرحلة الثالثة الأمريكية للقاح، من بينهم 67 % حصلوا على الجرعة.

وأوضح البيان أن نحو 20 % من المشاركين كانوا (يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر) ونحو 60 % منهم كانوا يعانون من ظروف صحية - مثل مرض السكري والسمنة المفرطة وأمراض القلب - مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالفيروس.

وأفاد المجلس المستقل لمراقبة سلامة البيانات الخاصة بالتجارب أنه لم يرصد أي خطر متزايد للإصابة بتجلط الدم بين 21 ألفًا و583 مشاركًا من الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

وأشارت "أسترازينكا" إلى أنها تستعد لتقديم النتائج التي توصلت إليها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام جرعات اللقاح في حالات الطوارئ.

وكانت بعض الدول بالاتحاد الأوروبي قد أعلنت - في وقت سابق - استئنافها استخدام لقاح شركة "أسترازينكا" بعد ما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح "آمن وفعال"، ولم يكن مرتبطًًا بزيادة خطر الإصابة بالتجلطات الدموية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية