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الأدوية الأوروبية: سنعمل على مراجعة التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك في"

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الأدوية الأوروبية: سنعمل على مراجعة التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك في" الأدوية الأوروبية: سنعمل على مراجعة التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك في"

مصراوي Masrawy

01:17 م الإثنين 22 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الاثنين أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى في أبريل المقبل لمراجعة التجارب السريرية وإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وقال ماركو كافاليري رئيس إدارة التهديدات الصحية واستراتيجية التطعيم في الوكالة - في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" // - إنه بالإضافة إلى اللقاح الروسي، تخضع "Curevac" الألمانية، و"Novavax" الأمريكية حاليا للفحص من قبل السلطات الطبية الأوروبية.

وأضاف قائلا "فيما يتعلق باللقاح الروسي، هناك فحص دوري، لذلك سنراجع جميع البيانات عند جمعها من أجل اعتمادها بشكل أسرع.. كما سنجري فحصا في روسيا، سواء من حيث الإنتاج أو التجارب السريرية، ثم سنحاول أن نفهم في أي وقت سيكون لدينا جميع البيانات اللازمة للموافقة المحتملة على هذا اللقاح في النهاية".

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مصراوي Masrawy

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