دراسات: 8 مشروبات بسيطة تخفف آلام الصداع النصفي

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منها الماء والشاي الأخضر والنعناع

تتراوح شدة نوبات الصداع النصفي (الشقيقة)، لكن الإصابة بالمرض تعوق أداء أنشطة الحياة اليومية أو على الأقل تؤثر بالسلب عليها، فكيف لعدد من المشروبات البسيطة أن تساعدنا في التخفيف من آلام الصداع النصفي؟

وبالرغم من كونه مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، لا يوجد علاج محدد للصداع النصفي، حيث يحتاج غالباً للتخلص منه تغيير أسلوب الحياة أو النظام الغذائي المتبع.

ويقدم موقع "هيلث لاين" الطبي اقتراحات بعدد ثمانية مشروبات يمكن بتناولها التخلص من الصداع النصفي أو خفض شدته، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب والجهات الصحية المتخصصة؛ لمعرفة سبب الإصابة بالصداع النصفي ومحاولة علاجه، وهذه المشروبات هي:

* الماء

يجب شرب ما يكفي من المياه باستمرار خلال اليوم؛ لتجنب الإصابة بنوبات الصداع النصفي، خاصة لدى فقدان الجسم كميات من المياه؛ بسبب ممارسة الرياضة أو لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

ويمكن إضافة مذاق ممتع للمياه من خلال بضع شرائح من الفاكهة، بما يحفز على شربها بكميات أكبر.

* عصائر البرتقال والجريب فروت

نظراً لتمتعه بنسبة مرتفعة من الماغنسيوم، يمكن لعصير البرتقال المساعدة في علاج الصداع النصفي. وفي حال تسبّب تناولك للبرتقال في بعض المشاكل أو أردت التنويع، يمكنك استبداله بعصير الجريب فروت؛ لاحتوائه أيضاً على نسب مرتفعة من الماغنسيوم.

* الشاي الأخضر

إن كنت تبحث عن بديل صحي للقهوة، فالشاي الأخضر يعدّ حلاً مثالياً؛ لاحتواء الكوب منه على مقدار متوسط من الكافيين يتراوح ما بين 30 و50 مليغرام من الكافيين مقارنة بـ 80 و100 في القهوة، وفقاً لإدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA.

ويقترح البعض تناول الشاي الأخضر للتخفيف من أعراض الصداع، ولكن المزيد من البحث مطلوب لإثبات فعالية الشاي الأخضر بالنسبة للصداع النصفي.

* شاي الزنجبيل

يتم إعداد هذا النوع من الشاي باستخدام جذور الزنجبيل، ويساعد تناوله عادةً في علاج بعض الأعراض المصاحبة للصداع النصفي مثل الغثيان والقيء.

* النعناع

لشرب النعناع واستنشاقه فوائد محتملة في علاج الصداع النفسي، خاصةً لدى الشعور باهتزاز في الدماغ، وفقاً لموقع المكتبة القومية لعلوم الطب بالولايات المتحدة.

كما يتسم النعناع بخلوّه من مادة الكافيين، مما يجعله المشروب المناسب قبل النوم دون الخوف من تسببه في الإصابة بالأرق.

* عصائر الخضراوات

عدم تناول المقدار الكافي من الخضراوات يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات حمض الفوليك الذي يساعد في التخفيف من أعراض الصداع النصفي، وفقاً لدراسة منشورة على موقع المكتبة القومية لعلوم الطب.

ولكن لا يوجد دليل علمي حتى الآن يثبت أن الحصول على تلك المادة على هيئة أقراص يمكن أن يساعد كتناول الخضراوات التي تحتوي عليها. وينصح الموقع بتجربة عمل مشروب بخلط أوراق السبانخ مع التوت واللفت.

* القهوة الخالية من الكافيين



يتسبب تناول الكثير من الكافيين في إصابة البعض بالصداع النصفي، ونظراً لصعوبة تخلي هؤلاء عن القهوة، يمكن لتناول البديل الخالي من الكافيين أن يكون حلاً جيداً، مع ضرورة تقليل جرعات الكافيين بشكل تدريجي ليعتاد الجسم على غيابها، ويتجنب سبب أي إصابة محتملة بالصداع.

* الأقحوان

تساعد خصائص زهرة الأقحوان في التخفيف من أعراض الصداع النصفي، والتي تتضمن الألم والحساسية من الضوء والغثيان، وفقاً للمركز القومي للصحة التكميلية في الولايات المتحدة.

ويمكن تناول الأقحوان عن الطريق تناول الشاي المستخلص من زهوره أو من خلال أقراص ومكملات طبية. ولا ينصح بمضغ أوراق زهرة الأقحوان نفسها، كما لا ينصح بتناوله للسيدات أثناء الحمل أو الرضاعة.الصداع النصفي