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شركة "نقل وتقنيات المياه" WTTCO تشارك في اليوم العالمي

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جناح قدّم معلومات عن أهميتها وطرق ترشيدها والحفاظ عليها

شركة

ضمن فعاليات اليوم العالمي للمياه الذي يصادف اليوم الاثنين تحت شعار "تثمين المياه"، شاركت شركة نقل وتقنيات المياه بجناح في البهو الرئيسي لمقر الشركة.

وشهد الجناح تفاعل العديد من الزوار؛ حيث قدّم معلومات عن أهمية المياه وطرق ترشيدها والحفاظ عليها، إضافة إلى دور شركة نقل وتقنيات المياه الهام في منظومة المياه في المملكة التي تعتبر أحد المكونات الرئيسية للمنظومة.

جدير بالذكر أن شركة نقل وتقنيات المياه WTTCO هي شركة حكومية جاء تأسيسها كأحد نتائج برنامج التخصيص؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه.

وتتولى الشركة عمليات إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف مناطق المملكة.

وتعمل الشركة على أنظمة نقل تُقَدّر بـ8.400كم من خطوط نقل المياه؛ مما جعلها أكبر ناقل للمياه في العالم.

شركة

اليوم العالمي للمياه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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