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الآن .. نتيجة الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي بالرقم القومي

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الآن .. نتيجة الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي بالرقم القومي الآن .. نتيجة الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي بالرقم القومي

مصراوي Masrawy

01:03 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020/2021 لطلاب الصفين الأول الثاني الثانوي؛ عبر موقعها الرسمي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه متاح الآن الحصول على نتيجة الصفين الأول و الثاني الثانوي، عبر الرابط التالي:اضغط هنا

ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي؛ الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول باتباع الخطوات التالية:

_ الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 من اضغط هنا

_ تسجيل الايميل البريد الإلكتروني المدرسي .

_ كتابة كود الطالب.

_ كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

_ اختيار أيقونة عرض النتيجة.

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