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ادعيا أنهما عاملان في شركة غاز.. ضبط شخصين كبلا رجل وزوجته في التجمع الخامس

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ادعيا أنهما عاملان في شركة غاز.. ضبط شخصين كبلا رجل وزوجته في التجمع الخامس ادعيا أنهما عاملان في شركة غاز.. ضبط شخصين كبلا رجل وزوجته في التجمع الخامس

مصراوي Masrawy

01:12 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من (أحد الأشخاص – زوجته، مقيمان بدائرة القسم) بأنهما حال تواجدهما بالفيلا سكنهما حضر شخصان ادعيا كونهما عاملان بإحدى شركات الغاز الطبيعي، ورغبتهما في الكشف على مواسير الغاز والعداد، وفور دخولهما لمسكنهما قاما بتكبيلهما وتكميمهما باستخدام أفيز بلاستيكي وشريط لاصق، واحتجازهما داخل غرفة النوم تحت تهديد سلاح أبيض وسلاح ناري بحوزتهما واستولوا على (مصوغات ذهبية -مبلغ مالي) ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة ولأحدهم محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بينه وبين نجل المجني عليهما وعلمه بثرائهما واحتفاظهما بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالفيلا سكنهما، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتهما وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين؛ لتنفيذ مخططه على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (المشغولات الذهبية المستولى عليها– مبلغ مالي من متحصلات الواقعة) وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشادهم ضبط "الطبنجة الصوت المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وأضافوا بتخلصهم من السلاح الأبيض بإلقائه في الطريق العام، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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