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"الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن فبراير الماضي

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"الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن فبراير الماضي "الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن فبراير الماضي
في موعد أقصاه 31 مارس الجاري.. تجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر مارس الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية ، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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