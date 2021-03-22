أبو الغيط عن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي: قضية حق سياسي وتاريخي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إنه تعطلت فرص الحل السلمي للقضية الفلسطينية خلال السنوات السابقة.

وأضاف أبو الغيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحد ممثلي الجامعة، أن الصراع في الأصل هو قضية حق سياسي وتاريخي للشعب الفلسطيني تمثل الحقوق الفلسطينية ركنًا رئيسيًّا لها.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا"، اليوم الإثنين، بأحد فنادق وسط القاهرة.

وتابع أبو الغيط: تسعى دولة الاحتلال إلى أخذ القضية إلى منحنيات أخرى؛ لتعطيل مسار عملية التفاوض.

وأشاد أمين عام جامعة الدول العربية، في كلمته، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في أفعال وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلون عن حكومة مصر، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، عبر تطبيق زووم.

ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي، وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.