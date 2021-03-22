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وزير الري يتقدم بواجب العزاء في وفاة الرئيس التنزاني جون ماغافولي

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وزير الري يتقدم بواجب العزاء في وفاة الرئيس التنزاني جون ماغافولي وزير الري يتقدم بواجب العزاء في وفاة الرئيس التنزاني جون ماغافولي

مصراوي Masrawy

12:40 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

توجَّه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، إلى سفارة دولة تنزانيا بالقاهرة؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التنزاني جون ماغافولي.

وأعرب عبد العاطي عن خالص تعازيه ومواساته للشعب التنزاني الشقيق في هذا المصاب الأليم، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل كانت له العديد من المواقف الداعمة لمصر في العديد من المجالات، كما بذل مجهودات مضنية لتحقيق التنمية والرخاء بدولة تنزانيا، ولدعم الأمن والاستقرار بمنطقة شرق إفريقيا.

وتوجه وزير الري بالتحية إلى السيدة سامية سولو حسن، الرئيس الجديد لدولة تنزانيا، متمنيًا لها التوفيق في مهام منصبها، وبما يعود بالخير والتنمية على أبناء الشعب التنزاني الشقيق.

وقال وزير الري إن تواصل تقديم الدعم لدولة تنزانيا الشقيقة في مجال المياه؛ حيث تم الانتهاء من حفر وتجهيز عدد (30) بئرًا جوفية تعمل بالطاقة الشمسية؛ لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية بعدد (5) مقاطعات (سامي، موانجا، كيتيتو، باريادي، يوتيليما) بمناطق (كليمنجارو، مانيارا، سيمييو)، كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الفنية من وزارة المياه التنزانية؛ لرفع القدرات في مجال الموارد المائية والري، كما تقوم عدد من الشركات المصرية بإنشاء سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجي) بتنزانيا، وبما يلبي طموحات الشعب التنزاني في تحقيق التنمية.

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