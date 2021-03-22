المالكي: الاحتلال خصص مليارات الدولارات لتسييس ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بمثابة بدء عصر جديد لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا"، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي حرك آلة إعلامية بمليارات الدولارات للهجوم على المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: يسعى الاحتلال إلى تشويه المحكمة والعمل على تسييس قراراتها بشأن التحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.