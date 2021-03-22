التمويل العقاري|ما الشركات والبنوك المشاركة في مبادرة شراء الشقق على 30 سنة؟

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أيام قليلة ويعلن البنك المركزي، عن المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، والتي يصل حجم الفائدة بها إلى 3% ومدد سداد على 30 سنة.

ويتساءل المواطنون عن جهات التمويل العقاري، وبحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة العديد من البنوك والشركات التي شاركت في المبادرة القديمة، ويتوقع أن تستمر في الجديدة؟

ويرصد مصراوي جهات التمويل العقاري، والتي تنوعت بين بنوك وشركات وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على النحو التالي:

البنك الأهلي

البنك التجاري الدولي

البنك العربي الأفريقي الدولي

البنك العقاري المصري العربي

البنك المصرى الخليجي

الشركة المصرية للتمويل العقاري

بنك الاتحاد الوطني

بنك الاستثمار العربي

بنك التعمير والإسكان

بنك التنمية الصناعية

بنك الشركة المصرفية العربية

بنك القاهرة

بنك القطري الوطني الأهلي

بنك الكويت الوطني

بنك المصرف المتحد

بنك بلوم

بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك كريدى أجريكول

بنك مصر

بنك ناصر الاجتماعي

شركة الأهلي المتحد

شركة الأهلي للتمويل العقاري

شركة أملاك للتمويل العقاري

شركة تمويل للتمويل العقاري

شركة كونتكت للتمويل العقاري

شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى)

شركه العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري

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