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ضبط 38 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الأسواق

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ضبط 38 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الأسواق ضبط 38 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الأسواق

مصراوي Masrawy

12:48 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، بحوزة (38250 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل "كمامة، جوانتي، سرنجات، سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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