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بتكلفة 48 مليون دولار.. الكويت تطلب 2 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر"

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بتكلفة 48 مليون دولار.. الكويت تطلب 2 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" بتكلفة 48 مليون دولار.. الكويت تطلب 2 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر"
وفق مطالب وزارة الصحة لمواجهة سرعة انتشار الفيروس

بتكلفة 48 مليون دولار.. الكويت تطلب 2 مليون جرعة إضافية من لقاح

طلبت الكويتية 2 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بكلفة تصل إلى 48 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت مصادر حكومية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي؛ وافق على طلب الوزارة بشأن توفير مليوني جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة، وبكلفة تصل إلى 48 مليون دولار.

وقالت المصادر: إن الوزارة تعمل على حجز كميات إضافية من اللقاحات المعتمدة من المنظمات الصحية العالمية؛ لا سيما مع تزايد الطلب والإقبال عليها من أغلبية دول العالم؛ خصوصًا مع سرعة تفشي الفيروس عالميًّا مؤخرًا.

وأضافت المصادر أن الوزارة تراقب آخر الدراسات العلمية المنشورة حول التجارب السريرية على لقاحات يجري تصنيعها في بريطانيا وروسيا وأمريكا والصين والهند وغيرها؛ بهدف بحث اعتماد وتسجيل وترخيص الأنسب منها لاستخدام الطوارئ في البلاد؛ مؤكدة أنها لن تعتمد أي لقاحات لا تثبت فعالياتها أو مأمونيتها خلال استخدامها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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