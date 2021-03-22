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رئيس جهاز دمياط الجديدة: طرح الموقع المقترح للاستثمار بنشاط طبي

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رئيس جهاز دمياط الجديدة: طرح الموقع المقترح للاستثمار بنشاط طبي رئيس جهاز دمياط الجديدة: طرح الموقع المقترح للاستثمار بنشاط طبي

مصراوي Masrawy

12:27 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على طرح موقع مقترح للاستثمار بمدينة "المنصورة الجديدة "( بنشاط طبي)، بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلتين الأولى والثانية، على مساحة 32355 مترا مربعا.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع أرضي ودوران متكرران، وبردود 6م من جميع الجهات، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة بوزارة الصحة و باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة، كما أن مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، لافتاً إلى أن المساحة المقترحة لتنفيذ المشروع تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز. ​

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