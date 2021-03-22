بقيمة مليون و680 ألف جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش في الغربية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على عناصر تشكيل عصابي، بحوزتهم 240 طربة لمخدر الحشيش في محافظة الغربية .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام)، ومديرية أمن الشرقية، قيام 3 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال استقلالهم سيارتين، وبحوزتهم 240 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 24 كيلو جرام– 3 هواتف محمول – مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.