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الداخلية تنظم احتفالية بمنطقة سجون طرة بمناسبة عيد الأم

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الداخلية تنظم احتفالية بمنطقة سجون طرة بمناسبة عيد الأم الداخلية تنظم احتفالية بمنطقة سجون طرة بمناسبة عيد الأم

مصراوي Masrawy

12:14 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

أقام قطاع السجون احتفالية داخل منطقة سجون طره، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم لعام 2021، بحضور عدد من القيادات والضباط وممثلي منظمات المجتمع المدني والفنانين، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

وتضمن الاحتفال فقرات غنائية، وتم توزيع هدايا رمزية للسجينات الحاضنات وأطفالهن بالإضافة لدعوة أبناء السجينات المودعين بدور الحضانة الخارجية لحضور الاحتفال .

جاء ذلك في إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية في احتفالات عيد الأم لعام 2021، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الاستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بهذه المناسبة.

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