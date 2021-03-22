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الأمن الاقتصادي: ضبط 2789 قضية متنوعة في يوم واحد

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الأمن الاقتصادي: ضبط 2789 قضية متنوعة في يوم واحد الأمن الاقتصادي: ضبط 2789 قضية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:13 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2789 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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