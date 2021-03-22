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قوط موظفين مكنا مقاولا من بناء مجمع سكني من 11 طابقا مخالف مقابل رشوة في الجيزة

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قوط موظفين مكنا مقاولا من بناء مجمع سكني من 11 طابقا مخالف مقابل رشوة في الجيزة قوط موظفين مكنا مقاولا من بناء مجمع سكني من 11 طابقا مخالف مقابل رشوة في الجيزة

مصراوي Masrawy

12:11 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة، في كشف تورط 3 موظفين بمحافظة الجيزة، لتمكين مقاول من بناء مجمع سكني مكون من 11 برج مخالف مقابل تقاضي رشوة.

كانت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام 3 من موظفي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة؛ باستغلالهم موقعهم الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة، والتواطؤ مع أحد الأشخاص "متوفى" وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لإنشاء مجمع سكني مكون من 11برج سكني عبارة عن (جراج – أرضي- أحد عشر دوراً سكنياً) على أرض زراعية متخللات "داخل الحيز العمراني" كائنة بمنطقة المنيب بالجيزة.

وقررت اللجنة التي (ضمت الموظفين المشار إليهم) الموافقة على إصدار الترخيص غافلين عمداً القرارات الصادرة بعدم إصدار تراخيص بناء بعدة مناطق منها "المنطقة محل الفحص، وكذا شروط التراخيص وأفادوا أن الأرض غير معنية بتلك الشروط -خلافاً للحقيقة- وترتب على ذلك اعتماد الموافقة وإصدار رخصة البناء وقام صاحب الأرض ببناء خمسة أبراج من الأحد عشر برجاً المرخص بها، وأثبت ذلك تقرير الجهات المعنية.

عقب تقنـين الإجـراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة، لتولى التحقيقات.

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