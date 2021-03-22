أخبار عاجلة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصايغ": "صنع في " محرك أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

Print
"الصايغ": "صنع في السعودية " محرك أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 "الصايغ": "صنع في " محرك أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
مشروع لدعم ونشر المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي

أكد رئيس غرفة جازان خالد الصايغ، أن المملكة على موعد مع برنامج "صنع في "، الأحد المقبل، برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

يأتي الإعلان عن برنامج "صُنع في السعودية" من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد على دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح الصايغ أن "صنع في السعودية" يعد مشروعاً وطنياً ومن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.

ولفت إلي أن برنامج "صنع في السعودية " يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز بالإضافة الي تفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات السعودية.

وأفاد الصايغ، بأن البرنامج سوف يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

وأضاف أن برنامج" صنع في السعودية " سوف يسهم في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخريطة العالمية، ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مضيفا أن جازان ستكون ضمن خريطة برنامج "صنع في السعودية" كونها إحدى المناطق الواعدة في المجال الصناعي لاسيما وهي تمتلك مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وتعد الخيار الأفضل للمستثمرين في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

شبكة عيون الإخبارية