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فريق طبي بمقر هيئة المساحة الجيولوجية لتقديم لقاحات "كورونا"

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فريق طبي بمقر هيئة المساحة الجيولوجية لتقديم لقاحات "كورونا" فريق طبي بمقر هيئة المساحة الجيولوجية لتقديم لقاحات "كورونا"
ضِمن اهتماماتها بمستوى الحصانة الصحية لمنسوبيها وفق الإجراءات الاحترازية

فريق طبي بمقر هيئة المساحة الجيولوجية لتقديم لقاحات

باشر اليوم فريقٌ طبي، تقديم اللقاحات ضد لمنسوبي هيئة المساحة الجيولوجية بمقرها في جدة، في إطار اهتمام الهيئة بمستوى الحصانة الصحية لدى منسوبيها من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، وسط إجراءات احترازية متكاملة لتقديم اللقاح لجميع الموظفين من مواطنين ومقيمين في الهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن هذه الخطوة الإيجابية التي اتخذتها هيئة المساحة الجيولوجية؛ تأتي ضمن الجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا وكان لها دور واضح -بفضل من الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ولفت "أبا الخيل" إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات احترازية مشددة من أجل الحفاظ على سلامة الموظفين، بدأ من اختيار الموقع المناسب، وآلية الدخول والخروج من وإلى موقع التطعيم، بالإضافة إلى توفير المعقمات الصحية والكمامات ومياه الشرب وغرف الاستراحات.

وأشاد "أبا الخيل" بالتجاوب السريع من وزارة الصحة في تأمين فريق طبي للقيام بهذه الخدمات التي من شأنها أن تساهم -بشكل كبير- في مواجهة فيروس كورونا وتخفيف التباعد الاجتماعي وعودة الحياة بشكلها الطبيعي.هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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