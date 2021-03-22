الأموال العامة: سقوط تشكيل عصابي لتزوير شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عناصر تشكيل عصابي، لتزوير شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تنسيقاً والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أفادت بقيام 3 أشخاص يعملون في مجال التحاليل، بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إجراء تحاليل تثبت خلو المسافر من الفيروس ومن خلال ذلك تمكنوا من الاحتيال على العديد من الأشخاص بزعم إجراء مسحات طبية لهم بمنازلهم.

وأضافت التحريات بأنهم استغلوا طبيعة عملهم بمعامل التحاليل الطبية المختلفة وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية إجراء التحاليل الطبية بالمنازل، حيث أنشأ إثنين تلك الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء المعامل الخاصة بهم لاستقطاب ضحاياهم بينما يتولى الآخران تزوير الشهادات الطبية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية والتي تُفيد خلوهم من الفيروس وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ مالية ويتقاسمون تلك المبالغ فيما بينهم لتحقيق الاستفادة المادية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية) تم استهداف المراكز الطبية.

وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (العديد من المستندات والأجهزة التي تُستخدم في نشاطهم الإجرامي إلى جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الآثم - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وطابعة كمبيوتر ألوان ووحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميموري" المستخدم في تزوير الشهادات المضبوطة)

وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن المستندات المضبوطة مزورة تزويراً مادياً كلياً ووجود دلائل بالأجهزة الإلكترونية تؤكد على نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.