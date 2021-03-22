أمانة العاصمة المقدّسة تُصدر أول شهادة لمُكافحة آفات الصحة العامة

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تُتيح لأصحاب الشركات العمل النظامي في التطهير والتعقيم والتنظيف

سلَّم وكيل أمين العاصمة المقدّسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي؛ اليوم، أول شهادة تأهيل في مجال أنشطة التطهير والتبخير لإبادة الحشرات والقوارض، الصادرة من الإدارة العامة للإصحاح البيئي.

وقال مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث: الشهادة تُتِيح لأصحاب الشركات العمل النظامي في مجال مُكافحة آفات الصحة العامة والتطهير والتعقيم وتنظيف خزانات المياه، وإبرام العقود الرسمية مع أصحاب المنازل والفنادق والشقق السكنية والمنشآت الأخرى داخل الحدود الإدارية لمدينة مكة المكرّمة وتحت مظلة أمانة العاصمة المقدّسة.

ودعا "باحارث"، الشركات الراغبة في العمل بمجال مُكافحة آفات الصحة العامة، إلى المبادرة بالتسجيل لدى الأمانة واستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة؛ للحصول على الشهادة والإسهام في أعمال الإصحاح البيئي والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرّمة.أمانة العاصمة المقدّسة