أخبار عاجلة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زوجته ادعت ملكيتها له.. قضية لطالب سعودي بأمريكا بسبب سلاح ناري!

Print
زوجته ادعت ملكيتها له.. قضية لطالب سعودي بأمريكا بسبب سلاح ناري! زوجته ادعت ملكيتها له.. قضية لطالب سعودي بأمريكا بسبب سلاح ناري!
اعتُقل بعد بلاغ من أحد معارفه ودهم منزله وقدّم طعناً ضد بعض الأدلة

زوجته ادعت ملكيتها له.. قضية لطالب سعودي بأمريكا بسبب سلاح ناري!

تنظر محكمة أمريكية في ولاية نيومكسيكو، في قضية حيازة طالب سعودي سلاحاً نارياً بشكل غير قانوني؛ وفقاً لوثائق المحكمة.

واعتُقل المتهم في ديسمبر 2019 بعد دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله بناءً على معلومات أدلى بها أحد معارفه، ولم تحدّد المحكمة موعداً جديداً للنظر في طعن قدّمه محامي المتهم ضد التهم الموجهة إليه.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن المدعى عليه ينفي جزئياً بعض التهم الموجهة إليه، كما أن القضية تشمل بعض الأقوال المتضاربة؛ حيث إن زوجته وهي أمريكية الجنسية تدعي أن السلاح ملكها، في حين تشير أدلة المحققين الفيدراليين إلى أن السلاح يعود للزوج بناءً على المعلومات التي تلقاها العملاء الفيدراليون مدعومة بمحادثة للمتهم مع أحد الأشخاص يؤكد فيها امتلاكه السلاح ونوعه.

وأشارت الوثائق إلى أن زوجة المتهم قبل تفتيش المنزل ذكرت أنها لا تعلم أي شيء عن السلاح ولا يوجد لديهم سلاح، وبعد العثور عليه غيّرت أقوالها وقالت إن السلاح يعود إليها لكنها لم تتمكن من تحديد مواصفاته ونوعه ومكان إخفائه.

وتمنع القوانين الأمريكية حيازة السلاح للطلاب الأجانب والسياح وغير المقيمين بشكل نظامي، فيما نفى المتهم أن يكون قد حصل على السلاح من أجل استخدامه لقتل أحد، مبرراً وجوده للدفاع عن النفس.

طالب سعودي سلاحاً نارياً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى

مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى

شبكة عيون الإخبارية