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"الخارجية" تطلق حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح "كورونا"

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تستمر 3 أيام وتبدأ من الـ 10 صباحاً حتى الثانية ظهراً

أطلقت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم، حملة تطعيم ضد المستجد لمنسوبيها في المقر الرئيس بالرياض.

وتتيح الحملة التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لجميع المستفيدين بالوزارة من خدمات اللقاح حسب الأولوية، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

تأتي هذه الحملة ضمن حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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