ضبط عامل بإحدى الجامعات لإتيان حركات منافية للآداب للفتيات داخل قطار الصعيد

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإلكترونية بشأن مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب بأحد القطارات، وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب العامة بأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات .

وإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات – مقيم بمحافظة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.