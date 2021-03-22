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القيادة تعزي أبوثنين في وفاة والدته

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القيادة تعزي أبوثنين في وفاة والدته القيادة تعزي أبوثنين في وفاة والدته
أعرب عن عظيم شكره لهذه اللفتة الإنسانية

القيادة تعزي أبوثنين في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتَي عزاء ومواساة إلى المهندس منصور بن محمد أبوثنين؛ نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لقطاع المشاريع والخدمات الفنية، ونائب رئيس الشركة لقطاع دعم الأعمال التشغيلية المكلف في وفاة والدته، رحمها الله.

وأعرب المهندس أبوثنين؛ عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده -حفظهما الله- على هذه اللفتة الإنسانية، غير المستغربة من هذه القيادة المباركة، حيث يعد ذلك نهجاً ثابتاً يعبّر عن صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب، داعياً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والرقي والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.

كما عبّر المهندس أبوثنين؛ عن شكره لأصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي والسعادة، وإلى جميع مَن واساه على تعازيهم ودعواتهم ومشاعرهم النبيلة، داعياً الله أن يحفظ الجميع وألا يريهم مكروهاً، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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