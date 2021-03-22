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سياسي تركي: ستصادر 10% من أموال الأتراك في البنوك لسد عجزها

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سياسي تركي: الحكومة ستصادر 10% من أموال الأتراك في البنوك لسد عجزها سياسي تركي: ستصادر 10% من أموال الأتراك في البنوك لسد عجزها
تعليقًا على مشروع قانون يُلزم صائغي المجوهرات بإيداع 500 جرام من الذهب

سياسي تركي: الحكومة ستصادر 10% من أموال الأتراك في البنوك لسد عجزها

تعليقًا على مشروع قانون لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، يُلزم صائغي المجوهرات بإيداع 500 جرام من الذهب في بنوك "هالق، وقف، زراعات"، زعم رئيس حزب السعادة تمال كرام الله أوغلو، أن ستصادر 10% من أموال المودعين في البنوك.

تأتي تصريحات كرام الله أوغلو في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس أردوغان إلى رفع رصيد احتياطي البنك المركزي التركي من الذهب مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي.

كرام أوغلو الذي وصف مشروع القانون بأنه "مؤشر على عدم الكفاءة"؛ أكد أن الحكومة ستتخذ قرارات أكثر جذرية في المرحلة المقبلة؛ حيث ستكون الخطوة التالية هي القول إنها ستصادر 10% من أموالك في البنوك.

وأشار رئيس حزب "السعادة" وفق صحيفة "زمان" التركية، إلى أنه لم يتفاجأ بما حدث، مشددًا على أن ما حدث كان مؤشرًا على ضعف الحكومة، فهذه الخطوة تهدف إلى إغراق الصائغين.

وفي سياق منفصل، تحدّث كرام أوغلو عن الدعوى القضائية المرفوعة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي؛ حيث أوضح أن حزب العدالة والتنمية وضع حزب الشعب الديمقراطي (HDP) على لائحة المستهدفين من أجل حشد أصوات القوميين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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