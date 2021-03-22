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أطاحت بالتعليمات.. معارض سيارات بالرياض تخفي معلومات عن المشترين!

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أطاحت بالتعليمات.. معارض سيارات بالرياض تخفي معلومات عن المشترين! أطاحت بالتعليمات.. معارض سيارات بالرياض تخفي معلومات عن المشترين!
اكتفت في بعض المركبات بتدوين رقم المالك للتواصل وخلت أخرى من البطاقة

أطاحت بالتعليمات.. معارض سيارات بالرياض تخفي معلومات عن المشترين!

ضربت معارض سيارات في العاصمة الرياض، عرض الحائط بالتعليمات الصادرة والمتمثلة في وضع قيمة السيارة والمواصفات عليها سواء كانت جديدة أو مستعملة أمام المشتري حتى يتسنى له الاطلاع عليها، ولمنع التباين في الأسعار وحماية للمستهلك، واكتفت في بعض المركبات المعروضة بتدوين رقم مالك المركبة للتواصل والاتفاق معه فيما خلت أخرى من البطاقة.

وكانت وزارة التجارة قد ألزمت جميع معارض السيارات بوضع سعر السيارة الجديدة والمستعملة والمواصفات على جميع المركبات الموجودة لديها والمعروضة للبيع، ودعت المواطنين إلى تقديم بلاغ على الرقم (1900) في حال رصد المخالفة.

فيما اشترطت على السيارات الجديدة إضافة إلى ذلك وضع بطاقة الوقود على النافذة الجانبية للسيارة والحصول على كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية باللغة العربية وفاتورة الشراء ضمن برنامج "اعرف حقك".

ويتضمن برنامج "اعرف حقك" الذي دشنته وزارة التجارة والصناعة، في وقت سابق، الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة إلى السؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك.معارض سيارات الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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