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قادة مركبات: مثبّت السرعة يوفر الوقود ويحمينا من المخالفات المرورية

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قادة مركبات: مثبّت السرعة يوفر الوقود ويحمينا من المخالفات المرورية قادة مركبات: مثبّت السرعة يوفر الوقود ويحمينا من المخالفات المرورية
التسارع والتباطؤ سبب الاستهلاك.. و"كفاءة" يوصي باستخدامه على الطرق الخارجية

قادة مركبات: مثبّت السرعة يوفر الوقود ويحمينا من المخالفات المرورية

يتجاهل قائدو المركبات في أثناء السفر على الطرق السريعة مسألة استخدام مثبّت السرعة مما يكلفهم استهلاك وقود أكثر بسبب عملية التسارع والتباطؤ، بينما أوصى الفريق الفني للسيارات في المركز السعودي لكفاءة الطاقة بضرورة التقيد بمثبّت السرعة عند القيادة على الطرق الخارجية بين المدن؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.

ويؤكّد هذه المعلومة الفنية السائق مساعد السهلي؛ بقوله "أسافر أسبوعياً بين الرياض والدمام، وأعرف كمية الوقود التي ممكن تستهلكها مركبتي، وفي المرات التي التزم بها في تثبيت السرعة أصل منزلي بتوفير ملحوظ، بينما العكس عندما أنسى ذلك".

ويرى أحمد الشهري؛ أن المثبّت يرمي عصفورين بحجر واحد! الأول توفير الوقود، حيث تكمن الفائدة في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود، والثاني ضمان عدم تجاوز السرعة القانونية المحددة والمقننة بـ 140 كلم بالساعة في الطرق الطويلة.

وكان مركز "كفاءة الطاقة" قد أكّد أن استخدام "مثبّت السرعة" يساعد على القيادة بشكل متزن، ويجنّب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة، داعياً إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ وذلك للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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