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البر الرئيسي الصيني يسجل 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

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البر الرئيسي الصيني يسجل 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج البر الرئيسي الصيني يسجل 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

مصراوي Masrawy

11:18 ص الإثنين 22 مارس 2021

بكين- (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل سبع إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90106 حالات، بينهم 161 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85309 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

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