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بلومبرج: محادثات سرية باكستانية هندية بوساطة إماراتية

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بلومبرج: محادثات سرية باكستانية هندية بوساطة إماراتية بلومبرج: محادثات سرية باكستانية هندية بوساطة إماراتية

مصراوي Masrawy

11:12 ص الإثنين 22 مارس 2021

نيويورك/القاهرة- (د ب أ):

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين بأن باكستان والهند أجريتا محادثات سرية، بوساطة إماراتية، للتوصل إلى سلام دائم بين الجارتين.

وذكرت الوكالة أن وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه الشهر الماضي ليس إلا بداية لخارطة طريق أوسع للتوصل إلى سلام دائم بين الجارتين النوويتين.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن وقف إطلاق النار مثّل علامة فارقة في محادثات سرية توسطت فيها الإمارات، وبدأت قبل أشهر.

وأوضحت المصادر أن الخطوة التالية من العملية تشمل قيام كل من الجانبين بإعادة السفيرين إلى كل من نيودلهي وإسلام آباد، واللذين كان تم سحبهما عام 2019 بعد احتجاج باكستان على تحرك الهند لإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة والمتنازع عليها، وذلك بعد استمرار هذه الوضعية لسبعة عقود.

ثم سيأتي بعد هذا الجزء الصعب، وهو محادثات حول استئناف التجارة وحل دائم بشأن كشمير، التي كانت السبب في اندلاع ثلاث حروب منذ استقلال الهند وباكستان عن بريطانيا عام 1947.

وعلى مر السنين، كانت هناك عدة محاولات للتوصل إلى سلام بين الهند وباكستان، إلا أنها سرعان ما كانت تفشل، خاصة وأن الجانبين كثيرا ما يستغلان القضية لإثارة المشاعر خلال أوقات الانتخابات. وقال مسؤولون إن التوقعات منخفضة بشأن إمكانية أن تؤدي الانفراجة الحالية لما هو أبعد من عودة السفيرين واستئناف التجارة عبر الحدود البرية.

إلا أنه يبدو أن هذه الجهود هي الأكثر الجهود تضافرا منذ سنوات، وتأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى محادثات سلام أوسع حول أفغانستان، حيث تتصارع الدولتان منذ سنوات على النفوذ.

كما تأتي في وقت يكثف فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجهود لتعزيز النمو وتركيز الموارد العسكرية على الحدود مع الصين، في حين يواجه قادة باكستان مشاكل اقتصادية ويتطلعون إلى ترك انطباع جيد لدى الولايات المتحدة والقوى الأخرى.

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