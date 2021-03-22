أخبار عاجلة

"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تُطلق بنجاح قمرين اصطناعيين من كازاخستان

Print
السعودية تُطلق بنجاح قمرين اصطناعيين من كازاخستان تُطلق بنجاح قمرين اصطناعيين من كازاخستان

مصراوي Masrawy

11:07 ص الإثنين 22 مارس 2021

الرياض- (د ب أ) :

أطلقت بنجاح قمرين اصطناعيين "شاهين سات 17" التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والقمر"كيوبسات" التابع لجامعة الملك سعود، من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن الصاروخ الروسي سيويوز2".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس)اليوم الاثنين أن الصاروخ الروسي وصل إلى مداره الآن.

ويعد القمر الصناعي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "شاهين سات 17 " جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، وخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة،ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى 9ر0 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جراما.

وبالنسبة للقمر الصناعي"كيوبسات"التابع لجامعة الملك سعود فهو أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية ، ويزن كيلو جراماً واحداً، وهو مشروع تعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أعلنت أول أمس السبت عن تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

شبكة عيون الإخبارية