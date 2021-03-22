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آخر لقطة أظهرته هنا.. مكافأة لمن يعثر على مفقود مكة "الطفل عبدالرحمن"

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خرج الثلاثاء الماضي من منزل أسرته ببطحاء قريش ولم يعد.. ووالده يناشد

آخر لقطة أظهرته هنا.. مكافأة لمن يعثر على مفقود مكة

رصدت أسرة الطفل "عبدالرحمن بن يحيى" الذي يعاني من مرض التوحد؛ مبلغًا ماليًّا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عنه؛ حيث خرج من منزل أسرته ببطحاء قريش عند الساعة 11 صباحًا من يوم الثلاثاء الماضي، ولم يعد حتى الآن.

وبحسب والده فإن ابنه "عبدالرحمن" يبلغ من العمر 12 عامًا وخرج الثلاثاء الماضي من منزل أسرته ببطحاء قريش بمكة المكرمة، لافتًا إلى أن كاميرا الصيدلية داخل الحي أظهرته وهو بجانبها فيما لا يعلم وجهته وأين اختفى.

ولفت إلى أن ابنه يعاني من مرض التوحد، ورصد مبلغًا ماليًّا قدره 11 ألف ريال لمن يعثر عليه، ودعا من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الجوال رقم (0503604462) أو الرقم (0559099283).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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