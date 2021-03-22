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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 123.2 مليونًا

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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 123.2 مليونًا كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 123.2 مليونًا
هوبكنز: تجاوز عدد جرعات اللقاحات 447 مليون جرعة

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 123.2 مليونًا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 123.2 مليونًا حتى صباح اليوم الاثنين؛ فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 447 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 123 مليونًا و207 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 69.8 مليونًا؛ فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و715 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى إعطاء أكثر من 447 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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