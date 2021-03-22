"جيديا" أول كيان غير مصرفي يحصل على ترخيص "ساما" لتقديم الخدمات المالية بالمملكة

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تساهم في رؤية السعودية لزيادة المدفوعات غير النقدية إلى 70٪ بحلول 2030

أعلنت "جيديا"، أكبر شركة في قطاع التقنية المالية من ناحية الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية، حصولها مؤخرًا على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما)، يمنحها صلاحية تقديم الخدمات المالية في السعودية بشكل مباشر للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتغدو الشركة بذلك أول كيان غير مصرفي يحصل على مثل هذا الترخيص في السعودية والمنطقة.

وسيتيح هذا الترخيص لشركة "جيديا" تزويد التجار مباشرة بحلول شاملة لمعالجة المدفوعات، تتسم بالسرعة والمرونة والأمان.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت "جيديا" أنها ستطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة خدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف (Tap on Phone) المتاحة عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية؛ لتغدو بذلك أول شركة تقنية مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإحدى أولى الشركات في العالم التي ستطلق مثل هذه الخدمة المبتكرة.

وستسهم هذه الخدمة الجديدة في دعم كفاءة العمليات المالية عبر قطاعات الأعمال المختلفة من خلال تزويد المنشآت بحلول بسيطة ومبتكرة، تمكنها من إنجاز معاملات الدفع بسهولة وفاعلية؛ إذ تتيح للتجار قبول مدفوعات عملائهم بطريقة آمنة وسريعة وسلسة عبر هواتفهم الذكية، وذلك بشكل مباشر، ودون الحاجة إلى استخدام أجهزة نقاط البيع أو أية وسائل إضافية.

وتتضمن الخدمة الجديدة التي ستكون متاحة عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية، التي ترتكز إلى أفضل التقنيات العالمية في هذا المجال، مزايا الدفع كافة عبر نقاط البيع التقليدية، بما في ذلك قبول المدفوعات عبر البطاقات دون الحاجة إلى إدخالها في جهاز الدفع، وعبر المحافظ الرقمية، والأجهزة القابلة للارتداء، كالساعات الرقمية. ويتم معالجة جميع المعاملات المالية مباشرة في تطبيق "جيديا" على هاتف التاجر، وتحويل المبالغ تلقائيًّا إلى حسابه المصرفي خلال اليوم ذاته، أو اليوم الذي يليه؛ وهو ما يسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في السعودية، وتوفير خدمات تتسم بالمرونة والملاءمة للتجار والعملاء على حد سواء.

وستمنح خدمة "قبول المدفوعات عبر الهاتف" المتاحة عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية أصحاب المنشآت التجارية القدرة على تتبُّع وإدارة مبيعاتهم، ومعاملاتهم المالية، وإيراداتهم، ونفقاتهم؛ ما يسهم بالتالي في مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على معالجة مدفوعاتها، وتشغيل عملياتها التجارية، وضمان استدامة أعمالها، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل.

وقال عبدالله العثمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جيديا": "بصفتها شركة وطنية رائدة، تفخر (جيديا) بأن تصبح أول شركة غير مصرفية في السعودية والمنطقة تحصل على ترخيص تقديم الخدمات المالية المباشرة من الجهات التنظيمية ممثلة في البنك المركزي السعودي (ساما)، الذي قدم لنا وللقطاع المالي في السعودية دعمًا غير محدود، وتمكينًا حقيقيًّا لتقديم خدمات متقدمة عالميًّا. ونحن في (جيديا) نثق بقدراتنا على تقديم حلول مثالية ومبتكرة، تعمل على سد الفجوة الحالية بين المتطلبات المتنامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العصب الحقيقي للاقتصاد، والتقنيات المتوافرة حاليًا في السوق؛ الأمر الذي يدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في الوقت ذاته في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتسريع تحول المملكة العربية السعودية إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتصدير تجربة (جيديا) المختلفة للعالم أجمع. وفي ظل ارتفاع نسبة استخدام الهواتف الذكية في السعودية، التي تتعدى 85 %، يأتي إطلاقنا خدمة (قبول المدفوعات عبر الهاتف)؛ ليسهم في تحويل رؤية (جيديا) الرامية لجعل تقنية المدفوعات الإلكترونية متاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة مقبولة، وسهولة ومرونة في الاستخدام، إلى حقيقة واقعة".

وأضاف: "بغض النظر عن مجال عمل التجار أو المكان الذي يبيعون منتجاتهم فيه، فإننا نوفر لهم وسائل مبتكرة وأكثر سهولة لقبول المدفوعات الرقمية بشكل يتناسب مع الطريقة التي يمارسون بها أعمالهم، وبذلك نُسهم في رفع عبء هذه المهام عن كاهل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يتمكنوا من التفرغ بالكامل لإدارة أعمالهم وتنميتها".

وإضافة إلى خدمة "قبول المدفوعات عبر الهاتف" ستوفر (جيديا) مجموعة شاملة من حلول الدفع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتضمن منظومة متكاملة من أحدث التقنيات وأجهزة الدفع الذكية لتلبية احتياجات قطاع التجزئة والمطاعم، إضافة إلى منح رواد الأعمال والتجار عبر المواقع الإلكترونية مجموعة متكاملة من خدمات التجارة الإلكترونية، بداية من إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بهم، ودمج بوابة الدفع مع موقعهم الإلكتروني الحالي، وإمكانية قبول المدفوعات عن بُعد من أي مكان في العالم عبر روابط دفع إلكترونية.

من جهته، قال الأستاذ فهد العقيل، الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية: "نفخر في المدفوعات السعودية بأن يتمثل دورنا في تمهيد الطريق للبنوك وشركات التقنية المالية، وتمكينها لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة في قطاع المدفوعات بالسعودية بشكل يحاكي روح الابتكار التي يتميز بها هذا القطاع الحيوي والمهم. ونتطلع قُدمًا لنرى شركة جيديا وبقية شركات المدفوعات المرخصة من البنك المركزي السعودي وهي تكمل جهودنا الهادفة إلى تشجيع قبول وتبني المدفوعات الرقمية في السعودية، وأن تسهم بشكل فاعل في إكمال تحوُّل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تبني وسائل الدفع الإلكتروني، وتحقيق طموحاتنا إلى أن يكون مجتمعنا أقل اعتمادًا على النقد".

وستكون جميع خدمات "جيديا" الجديدة، إلى جانب خدماتها في مجال التجارة الإلكترونية، وحلول الدفع الإلكترونية، بما فيها خدمة "قبول المدفوعات عبر الهاتف"، متاحة بشكل كامل لشركاء الشركة الحاليين في القطاع المصرفي في السعودية. كما ستكون متاحة بصورة مباشرة للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، كسيارات الأجرة، وخدمات مشاركة المركبات، وتوصيل الطعام، والخدمة المنزلية، والصحة والجمال، وصغار تجار التجزئة والمطاعم في جميع أنحاء السعودية، وذلك بدءًا من شهر مايو 2021. وإضافة إلى ذلك، تسعى "جيديا" إلى التوسع في العديد من الأسواق الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول نهاية العام الجاري.