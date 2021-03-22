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"هدف": دورات برنامج "دروب- إن" تغطي 14 مجالًا في سوق العمل

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"هدف": دورات برنامج "دروب- إن" تغطي 14 مجالًا في سوق العمل "هدف": دورات برنامج "دروب- إن" تغطي 14 مجالًا في سوق العمل
يشتمل على 16 ألف دورة تدريبية في مختلف مجالات وتخصصات السوق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن الدورات التدريبية التي يتم تقديمها من خلال برنامج (دروب- إن) تغطي نحو 14 مجالًا؛ من أبرزها: (إدارة الأعمال، والبرمجة، والتصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء) وغيرها من المجالات الأخرى؛ وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهي متطلباتها.

ويشتمل برنامج "دروب- إن"، على 16 ألف دورة تدريبية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل؛ حيث يقدم "هدف" -ممثلًا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"- الدورات التدريبية عبر منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر، من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-in/.

ودعا الصندوق الباحثين والباحثات عن عمل، إلى التسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج "دروب- إن" عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب".

يُذكر أن برنامج "دروب- إن"، في مرحلته الثالثة، يهدف إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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