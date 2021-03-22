اعتقدوا أنهم مرشدين.. الأمن يكشف ملابسات الاعتداء على عاملين في كرداسة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على شبكة الإنترنت بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله بعض الأشخاص موثقين اليدين وقيام آخرين بالتعدي عليهم، وضبطت مرتكبي الواقعة.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، يظهر خلاله بعض الأشخاص موثقين اليدين، وقيام آخرين بالتعدي عليهم بالضرب.

بالفحص تم تحديد إثنين من المجني عليهم وتبين أنهما (عاملان -مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، وباستدعائهما وسؤالهما قررا بأنهما أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، فوجئا بقيام (3أشخاص) بالتعدي عليهم بالضرب بعصي، وايثاقهما اعتقاداً منهم أنهما متواجدان بالمنطقة المشار إليها للإرشاد عنهم كونهم من مُتجري المواد المخدرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" إثنين منهم سبق ضبطهما في إحدى الحملات الأمنية ومحبوسين حالياً احتياطياً على ذمة قضايا) وجاري تقنين الإجراءات لضبط المتهم الثالث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.