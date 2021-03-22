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كتل حارة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

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كتل حارة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة كتل حارة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

مصراوي Masrawy

11:02 ص الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الكتلة الجنوبية الحارة مستمرة بالتأثير علي كافة الانحاء ما تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتنخفض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المثارة علي مناطق متفرقة.

وأشار الخبراء، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، تظهر السحب العالية والمتوسطة على شمال البلاد قد يتساقط منها بعض الأمطار الخفيفة.

وتابع الخبراء: "في نهاية اليوم يبدأ منخفض سطحي بقيم ضغطية منخفضة بتأثير على غرب البلاد مما يزيد من إثارة الرمال هناك وارتفاع في درجات الحرارة الصغري.

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