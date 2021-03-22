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وفاة مرشّح المعارضة الرئيسي في انتخابات الكونغو جرّاء إصابته بكوفيد

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وفاة مرشّح المعارضة الرئيسي في انتخابات الكونغو جرّاء إصابته بكوفيد وفاة مرشّح المعارضة الرئيسي في انتخابات الكونغو جرّاء إصابته بكوفيد

مصراوي Masrawy

10:53 ص الإثنين 22 مارس 2021

كينشاسا- (أ ف ب):

توفي مرشّح المعارضة في انتخابات الكونغو برازافيل غاي بريس بارفيت كوليلاس جرّاء إصابته بكوفيد-19 أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج، وفق ما أفاد مدير حملته فرانس برس الاثنين.

وصرّح كريستيان كير رودريغ ماياندا أن مرشّح المعارضة الأبرز "توفي على متن الطائرة الطبية التي قدمت لنقله من برازافيل بعد ظهر الأحد"، يوم الانتخابات الرئاسية.

وتابع "سنواصل فرز الأصوات. كان يتصدر النتائج في عدة مناطق"، داعيا أنصار كوليلاس للتجمّع صباح الاثنين.

وتأكدت إصابة المرشح بكوفيد-19 بعد ظهر الجمعة ولم يتمكن من حضور آخر تجمع انتخابي له في برازافيل.

وقبل ساعات من بدء الاقتراع، نشر تسجيلا مصورا قال فيه إنه "يصارع الموت".

وبرز المعارض التاريخي كوليلاس (60 عاما) كالخصم الفعلي الوحيد في وجه الرئيس دينيس ساسو نغيسو البالغ 77 عاما قضى 36 منها في السلطة والذي يسعى للفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى للانتخابات. ويتوقع أن يستغرق صدور النتائج عدة أيام.

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