وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان كفر الشيخ لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قبل قليل إلي محافظة كفر الشيخ يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارتين لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا.

وكان في استقبال شعراوي والعناني عقب وصولهما كل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويتضمن مشروع التطوير بعض الترميمات لمبنى كنيسة السيدة مريم العذراء بمنطقة سخا، بالإضافة إلى القيام بأعمال التجميل بالشارع الرئيسى بين ميداني الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسي وإنارته وزراعة بعض الأشجار فى الشوارع المؤدية للكنيسة ورصف الطرق وتوفير مجموعة من البرجولات الخشبية الدائرية أو المستطيلة، ومنطقة انتظار حافلات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث يتم إعادة دهان الأسوار الحديدية والمباني من جديد إلى يمين ويسار الشوارع المؤدية للمنطقة.