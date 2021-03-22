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تغريم 13 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1001أرجيلة بالمقاهي

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تغريم 13 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1001أرجيلة بالمقاهي تغريم 13 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1001أرجيلة بالمقاهي

مصراوي Masrawy

10:47 ص الإثنين 22 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 13422 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13343 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 79 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 629 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 156قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1001 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .

كورونا.. لحظة بلحظة

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