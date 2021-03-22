أخبار عاجلة

"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صادم من لبنان.. تصادم مروع بين حصان جامح وسيارة

Print
فيديو صادم من لبنان.. تصادم مروع بين حصان جامح وسيارة صادم من لبنان.. تصادم مروع بين حصان جامح وسيارة
كيف وصل الحصان إلى الشارع بهذه السرعة؟

فيديو صادم من لبنان.. تصادم مروع بين حصان جامح وسيارة

في مشهد بدا غريباً ونادراً ومؤلماً في الوقت ذاته، اصطدم حصان يركض مسرعاً بسيارة، في محافظة جبل لبنان- غربي البلاد.

وحسب مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحصان الجامح خرج عن السيطرة فيما يبدو، واصطدم بسيارة متحركة ليسقط على الأرض ويقف للحظات، ثم يكمل مسيره لكن ببطء، بالحادث الذي وقع الجمعة.

ووقع الحادث بين بلدتَي سبلين وكترمايا، في منطقة إقليم الخروب الشوفية بمحافظة جبل لبنان، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأدى الحادث إلى إصابة الحصان بكدمات وتعرُّض السيارة لأضرار كبيرة، فيما توقفت حركة السير في الشارع لثوانٍ.

ووفق شاهد عيان، فإن المنطقة الفاصلة بين البلدتين تشكل فسحة لممارسة نشاط ركوب الخيل غير المراقب، الأمر الذي أدى إلى شرود أحد الأحصنة، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال رئيس جمعية "إليازا" في لبنان زياد عقل؛ إن الجمعية نشرت مقطع الفيديو بهدف التوعية، ومن أجل "أخذ العبرة من الحادث لحماية الإنسان والحيوان". لبنان حصان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية

بالفيديو.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية

بالفيديو.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية

بالفيديو.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية

فيديو مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته

فيديو مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته

فيديو مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته

فيديو مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته

شبكة عيون الإخبارية