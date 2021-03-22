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لمدة أسبوعين.. السياحة: 50% تخفيضا على تذكرة المتحف القومي للحضارة

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لمدة أسبوعين.. السياحة: 50% تخفيضا على تذكرة المتحف القومي للحضارة لمدة أسبوعين.. السياحة: 50% تخفيضا على تذكرة المتحف القومي للحضارة

مصراوي Masrawy

09:56 ص الإثنين 22 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين، ابتداء من ٤ إلى ١٧ إبريل المقبل، لزيارة قاعة العرض المركزي.

وأشارت الوزارة، فى بيان أصدرته، إلى أنه سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ إبريل المقبل والذى يوافق يوم التراث العالمى، حيث إنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد وافق في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و ٥ إبريل، وذلك بعد افتتاحها.

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