تويتر تختبر مشاهدة مقاطع يوتيوب مباشرة من التغريدة

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لم تقدم إطارًا زمنيًّا لموعد إتاحة ذلك لجميع مستخدميها

بعد وقت قصير من إعلان منصة تويتر أنها تبدأ باختبار طريقة أفضل لعرض الصور عبر تطبيقها؛ تفعل الآن الشيء نفسه بالنسبة لمشاهدة مقاطع يوتيوب.

ووفقًا لتغريدة جديدة عبر حساب دعم تويتر، قالت المنصة: إنها تبدأ باختبار طريقة لمشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب مباشرةً من الجدول الزمني داخل تطبيق Twitter iOS.

ويعني هذا أنه سيكون بإمكانك النقر فوق مقطع فيديو وتشغيله دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة التي تشاهدها حاليًا.

ويؤدي ذلك إلى إخراجك من المحادثة إلى شاشة أخرى؛ حيث يمكنك تشغيل الفيديو أو النقر مرة أخرى لفتح تطبيق YouTube iOS، إذا كنت تفضل ذلك.

ويمكنك الآن التمرير ومشاهدة مقاطع الفيديو دون أن تفقد مكانك في الجدول الزمني لتويتر.

ولم تقدم المنصة إطارًا زمنيًّا لموعد إتاحة ذلك لجميع مستخدمي تويتر.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعمل على تحسين تجربة مشاهدة الوسائط عبر تطبيقها، بما في ذلك مشاركة وعرض الوسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو.

وأعلنت تويتر أيضًا حديثًا عن قدرة المستخدمين على تحميل الصور بدقة 4K عبر أندرويد وiOS، ويمكن الوصول إليها من خلال ميزة جديدة في إعدادات استخدام البيانات في تطبيق تويتر.

وإلى جانب ذلك، تعمل الشبكة الاجتماعية أيضًا على ميزتها المنافسة لتطبيق Clubhouse التي تسمى Spaces، والتي تتيح لك الدردشة الصوتية مع أشخاص آخرين في الوقت الفعلي، وسمحت في وقت سابق من هذا الشهر لمستخدمي أندرويد بتجربة هذه الميزة الجديدة.