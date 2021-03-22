لأول مرة في أمريكا.. 6 ملايين جرعة لقاح خلال يومين

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24.5 % من سكان الولايات المتحدة تلقوا الآن جرعة واحدة

تمّ إعطاء أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليومين متتاليين، لأول مرة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار زخم حملة التطعيم، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة أمس الأحد.

ذكر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، أن 3.04 مليون جرعة تمّ حقنها خلال 24 ساعة غداة حقن 3.12 مليون جرعة، وذلك بحسب الفرنسية.

كتب مدير بيانات كوفيد-19 بالبيت الأبيض سايروس شاهبار؛ في تغريدة "هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها 3 ملايين أو أكثر على مدى يومين متتاليين"، مضيفاً "نحن نحرز تقدماً!".

على مدار الأسبوع الماضي، تمّ يومياً إعطاء ما معدله 2.49 مليون جرعة في البلاد التي سجلت 542 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وأوضح المركز أن 24.5% من سكان الولايات المتحدة تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وتم تحصين 13.3% منهم بالكامل.. بلغت بينهم نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل 31.5% ممّن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً و69% لمَن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

وتوجد ثلاثة لقاحات مرخصة الآن في الولايات المتحدة، هي: لقاح جونسون آند جونسون (يحتاج كل شخص جرعة واحدة فقط) وفايزر/بايونتيك وموديرنا (جرعتان لكل منهما).

طلبت الولايات المتحدة بالفعل دفعات كافية من اللقاح على أن تتسلّمها بحلول نهاية مايو؛ لتتمكن من تحصين جميع الراشدين في البلاد.